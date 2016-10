Wingas-Chef verlässt das Unternehmen, Nachfolger kommt von Gazprom

Dr. Gerhard König

+ © Malmus Dr. Gerhard König © Malmus

Kassel. Der langjährige Chef des Kasseler Erdgas-Großhändlers Wingas, Dr. Gerhard König (50), verlässt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung.

Das teilte Wingas am Donnerstagmorgen mit. An seine Stelle tritt Dmitry Kotulskiy (38), der von der russischen Muttergesellschaft Gazprom kommt. Begründet wird die Personalie mit der Integration von Wingas in den Gazprom-Konzern sowie mit der Stärkung des Europa-Geschäfts.

Aktualisiert um 10.55 Uhr König arbeitete seit 2002 für Wingas und war seit 2009 Sprecher der Geschäftsführung. Mit seinem Ausscheiden verbleibt mit Vertriebschef Dr. Ludwig Möhring nur noch ein Mitglied deutscher Herkunft in der Geschäftsleitung.

Wingas gehört mit einem Umsatz von 14,4 Milliarden Euro und einem Absatz von 630 Mrd. Kilowattstunden zu den größten Gashändlern in Deutschland und Europa. Das verkaufte Gas entspricht dem Jahresverbrauch von fast 31 Millionen Einfamilienhäusern.

Das Unternehmen beliefert Stadtwerke, Regionalversorger und große Industrie-Unternehmen.Im vergangenen Jahr hatte Gazprom den 50-Prozent-Anteil des Kasseler Erdgas- und Erdölförderers Wintershall übernommen und ist seither alleiniger Wingas-Gesellschafter.