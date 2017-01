Winter-Sale im dez

+ © ECE Projektmanagem. GmbH © ECE Projektmanagem. GmbH

Großer Sonderverkauf vom 3. bis 14. Januar in der Ladenstraße

Das neue Jahr fängt gleich gut an für alle Schnäppchenjäger! Die über 100 Shops im dez locken mit attraktiven und großzügigen Rabatten. Diese findet man zum einen an den Sonderverkaufs-Ständen in der Ladenstraße, aber auch in den Shops gibt es tolle Angebote, bei denen für jeden etwas dabei sein sollte.

Es ist also auch in 2017 wieder an der Zeit das dez zu besuchen und sich mit Mode-Schnäppchen einzudecken. Dazu gibt es natürlich noch das passende Gastronomie-Angebot und eine umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln im REWE-Center.

dez Einkaufszentrum

Frankfurter Straße 225

34134 Kassel

www.dez.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag, 9:30 bis 20:00 Uhr