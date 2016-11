Zeuge beobachtete Sprayer an Haltestelle in Süsterfeld-Helleböhn

Politische Parolen

Kassel. Die Polizei sucht einen Mann, der am Freitagabend politische Parolen an eine Haltestelle geschmiert hat.

„Tod den Nazis“, „Freiheit für Flüchtlinge“, „free Palestine“, „Opfer Nazis“ und „Tötet Alfa+AFD+Pegida“ - sprühte am Freitagabend ein Mann an das Wartehäuschen der Haltestelle Süsterfeld. Ein Zeuge beobachtete ihn dabei. Nun suchen die Ermittler des für politisch motivierte Straftaten zuständigen Zentralkommissariats 10 weitere Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können.

Der Mann habe gegen 21 Uhr mit schwarzer Farbe die zum Teil bis zu einem Quadratmeter großen Botschaften an das Haltestellenhäuschen und auf den Boden davor gesprüht, so Polizeisprecher Torsten Werner. Anschließend sei er in eine Tram gestiegen und in Richtung Innenstadt gefahren. Am Bebelplatz oder eine Haltestelle davor oder auch danach sei er schließlich wieder ausgestiegen, so der Zeuge.

Der Tatverdächtige soll 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank sein. Er habe eine längere, graue Jacke und eine schwarze Jogginghose mit rotem Logo an der linken Seite getragen.

Hinweise: Tel. 05 61/9100.

