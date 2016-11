Das sind die 7 größten Zucker-Fallen!

Zucker in Lebensmitteln

In Zeiten, in denen wir auf gesunde Ernährung achten, gehört industriell hergestellter Zucker vermutlich zu den größten Sünden. Die Risiken, die mit einem hohen Zuckerkonsum verbunden sind, sind schließlich bekannt. Dennoch sind die weißen Kristalle schon beinahe eine Volksdroge – bedenkt man den versteckten Zucker in Lebensmitteln, in denen ihn kaum einer vermutet.

Und das ist fatal:

Jeder von uns nimmt dadurch mehr Zucker zu sich, als er denkt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt eine tägliche Aufnahme freier Zucker von unter zehn Prozent der Gesamtenergiezufuhr.

Denn:

Ein dauerhaft zu hoher Konsum ist höchst gesundheitsschädigend. Arterienverkalkung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus Typ 2 sowie Gewichtszunahme und Karies gehören zu den größten Risiken. Tatsache ist jedoch, dass die Lebensmittelindustrie gerne Zucker einsetzt. Sie dienen als Geschmacksverstärker sowie als Konservierungsmittel und sind außerdem preiswert.

Die Lebensmittelhersteller haben zudem eine ausgeprägte Phantasie, wenn es darum geht, andere Namen für den als ungesund verpönten Zucker zu finden. Am Ende der Zutatenliste tauchen dann gesund und natürlich klingende Namen wie Glukose-, Fruktose- oder Maltosesirup, Dextrose, Maltodextrin und natürliche Fruchtsüße auf. Für den Verbraucher natürlich schwer zu erkennen. Und dann gibt es ja noch die Produkte, von denen man gar nicht erwartet, dass sie Zucker enthalten. Entdecken Sie in der Bildergalerie die 7 größten Zuckerfallen.

Viele weitere Infos rund um eine gesunde Ernährung gibt die AOK Hessen auf aok-erleben.de.