Zwangsprostitution in Kassel: Die Täter sind oft skrupellos

Immer öfter sind Mütter betroffen

Kassel. Viele Prostituierte in Kassel arbeiten unter Zwang. Die Betroffenen werden von ihren Zuhältern teilweise wie Gefangene in Wohnungen gehalten.

Bei der Fachberatung Franka, die sich um Opfer von Menschenhandel kümmert, haben im vergangenen Jahr 38 Frauen Hilfe gesucht. Dieses Jahr waren es bislang 24 Frauen. Immer häufiger werden dabei auch die Kinder der Opfer mitbetreut.

Die meisten Betroffenen stammen aus Osteuropa. Sie werden von von ihren Zuhältern teilweise wie Gefangene in Wohnungen gehalten, in denen sie auch die Freier bedienen müssen.

Die Skrupellosigkeit der Zuhälter kenne dabei kaum Grenzen, sagt Petra Hammer-Scheuerer, Leiterin der Fachberatung beim Diakonischen Werk. Die Frauen würden zu allen erdenklichen Sexpraktiken gezwungen und oft auch geschlagen. „Aber die seelischen Verletzungen sind am größten“, sagt Hammer-Scheuerer. Viele Frauen seien durch das Erlebte schwer traumatisiert oder gar suizidgefährdet und benötigten eine psychiatrische Behandlung.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Opfer, die Kinder zu versorgen haben, stark gestiegen. Von den 38 betroffenen Frauen im vergangenen Jahr hatten neun Kinder, vier waren schwanger. Insgesamt hat die Fachberatung 16 Kinder mit versorgt – vom Säugling bis zum Teenager. Was genau die Kinder von der Situation ihrer Mutter mitbekommen haben, sie nicht immer klar, sagt Petra Hammer-Scheuerer. Man wisse von zwei Fällen, wo die Kinder im Prostitutionsszenario dabei waren: Sie wurden offenbar ins Nebenzimmer geschickt, wenn Freier kamen.

Wie viele der 300 bis 400 Prostituierten in Kassel von Zwangsprostitution betroffen sind, ist unbekannt. Auch bei Kontrollen im Milieu offenbarten sich nur selten betroffene Prostituierte, sagt Ralf Christ, Leiter des K12 der Kasseler Kripo. Häufig würden die Frauen in schnellem Wechsel in andere Städte weiterverschleppt – vermutlich auch, damit sie an einem Ort kein Vertrauen aufbauen können.

