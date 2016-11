Zwei Fahrzeuge mitten in der Nacht gestohlen

Tatort Oberzwehren

Kassel. Autodiebstahl in Oberzwehren: In der Nacht zum Mittwoch sind ein VW Bus im Wert von 30 000 Euro auf der Felsburgstraße und ein VW Touran im Wert von 11 000 Euro auf der Falkensteinstraße gestohlen worden.

Nach Angaben von Polizeisprecher Torsten Werner kann die Tatzeit zwischen 0.45 Uhr und 5 Uhr eingegrenzt werden. Der VW Bus, Modell California Beach, Farbe blau, mit dem Kennzeichen KS-JJ 334 war zu dieser Zeit am Straßenrand an der Felsburgstraße geparkt. Etwa in derselben Zeit dürfte auch der VW Touran in der Falkensteinstraße entwendet worden sein. Der rote Pkw mit dem Kennzeichen KS-GJ 508 war ebenfalls am Straßenrand abgestellt. In beiden Fällen ist unklar, wie die Täter in die Fahrzeuge gelangten und in welche Richtung sie flüchteten.

Hinweise: Tel. 05 61/9100.

