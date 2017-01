Kritik zum Frankfurter "Tatort": Brennend aktuell

Viel besser. Der eigentlich stets hochklassig aufspielende Frankurter „Tatort“ hat nach der schwachen Folge „Wendehammer“ Mitte Dezember nun wieder zu seiner gewohnten Form zurückgefunden, findet Kulturredakteurin Bettina Fraschke.

Und das mit demselben Regisseur: Markus Imboden inszenierte „Land in dieser Zeit“ nach einem Buch von Khyana el Bitar, Dörte Franke und Stephan Brüggenthies.

Am Wichtigsten waren die dramaturgischen Zwischentöne, die Skizzen der drei jungen Frauen, die in verschiedener Intensität ausländerfeindlich waren – und ihre eigene Tat dem afrikanischstämmigen Dealer unterschieben wollten. „Das war ein Anschlag, um die Stimmung gegen Ausländer aufzuheizen“, bilanzierte Kommissarin Anna Janneke (Margarita Broich). Kollege Paul Brix (Wolfram Koch) fasste sich in Bezug auf die ausländerfeindliche Ideologie kürzer: „Ich hasse diesen Scheiß!“. Unvermeidlicherweise wurden die ideologischen Debatten recht didaktisch, wie oft bei „Tatort“-Folgen, die gesellschaftspolitische Lehrstücke sein wollen. Machte aber nichts.

Dass polizeilich schließlich nichts wirklich aufgeklärt werden konnte, alle Ermittlungen im Sande verliefen, war angesichts der brennenden Aktualität des Falls besonders frustrierend.

Rubriklistenbild: © hr