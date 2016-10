Literaturnobelpreisträger Dario Fo ist tot

Italienische Medien melden

Literaturnobelpreisträger Dario Fo ist gestorben.

Literaturnobelpreisträger Dario Fo ist gestorben. Das teilen italienische Medien am Donnerstag mit. Er hatte die Auszeichnung 1997 erhalten. Heute wird der diesjährige Literaturnobelpreisträger bekanntgegeben.

Der Literaturnobelpreisträger Dario Fo ist Medienberichten zufolge tot. Der italienische Dramatiker und Regisseur sei im Alter von 90 Jahren gestorben, meldeten italienische Medien am Donnerstag. Fo, der politisch sehr engagiert war, hatte 1997 den Literaturnobelpreis erhalten. Er galt als Erneuerer der "Commedia dell'arte".

Fo kam am 24. März 1926 in einem Dorf am Lago Maggiore zur Welt. Nach dem Studium der Kunst und Architektur in Mailand arbeitete er als Schauspieler und für den Rundfunk. 1959 gründete er zusammen mit seiner Frau die Theatergesellschaft "La compagnia Dario Fo - Franca Rame".

Sein internationaler Durchbruch gelang Fo 1960 mit der Komödie "Gli arcangeli non giocano a flipper" (Erzengel spielen nicht am Flipper). Weitere wichtige Werke sind "Mistero buffo" (1969), "Morte accidentale di un anarchico" (Zufälliger Tod eines Anarchisten, 1970), und "Clacson, trombette e pernacchi" (Hohn der Angst, 1981).

Fo wurde mehrmals auf der Bühne verhaftet

1968 rief Fo wieder zusammen mit seiner Frau in Mailand das Theaterkollektiv "La Comune" ins Leben, mit dem er politische und gesellschaftskritische Stücke aufführte. Durch sein politisches Engagement, auch auf Seiten der Kommunistischen Partei, wurde Fo in zahlreiche Prozesse und Kontroversen mit dem italienischen Staat und dem Vatikan verwickelt. Mehrmals wurde er auf der Bühne verhaftet. Im italienischen Fernsehen hatte er jahrelang Auftrittsverbot.

Fo setzte sich auch kritisch mit der Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident Silvio Berlusconi auseinander. 2006 trat er als Kandidat der Mitte-Links-Opposition bei der Bürgermeisterwahl in Mailand an. Später schloss er sich der von dem Komiker Beppe Grillo gegründeten Fünf-Sterne-Bewegung an.

Der diesjährige Literaturnobelpreisträger wird heute bekanntgegeben. Im vergangenen Jahr hatte Weissrussin Swetlana Aleijewitsch ihn erhalten.

AFP/scw