Nur Musik heilt seine Wunden - Andreas Kümmert meldet sich zurück

Nach dem Grand-Prix-Eklat wurde der Sänger wüst beschimpft

In der Nacht, bevor Andreas Kümmert Musikgeschichte schrieb, beschimpfte ihn ein Unbekannter bei Facebook als „fettes Schwein“, das auf der Bühne „verrecken“ solle. Kümmert ist dann tatsächlich irgendwie gestorben am 5. März vorigen Jahres.

Beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) hatten fast 80 Prozent der Zuschauer für den Rockmusiker aus Gemünden bei Würzburg gestimmt. Doch als Moderatorin Barbara Schöneberger ihm zum Sieg gratulierte, sagte Kümmert: „Ich bin nicht in der Verfassung, diese Wahl anzunehmen. Ich bin nur ein kleiner Sänger.“

Trotz seines denkwürdigen Verzichts ist dieser kleine Sänger immer noch ziemlich gut im Geschäft. Gerade hat der 30-Jährige sein Album „Recovery Cast“ veröffentlicht, auf dem er all das verarbeitet, was seit jenem Abend auf ihn eingeprasselt ist. Er sei „Abschaum“ und solle von der Brücke springen, rief ihm jemand am Tag nach der ESC-Show hinterher.

„Die Arbeit an dem Album hatte einen heilenden Effekt. Ich habe mir die Sorgen von der Seele geschrieben“, sagt Kümmert. Mehr als 100 Lieder nahm er auf. Die besten wählte er mit Selig-Gitarrist und Produzent Christian Neander aus. Lieder wie „Notorious Alien“ rocken wie große Blues-Vorbilder, dazu singt der Mann mit dem zotteligen Bart intensive Balladen („Beside You“).

Nicht nur seine Musik scheint aus der Zeit gefallen zu sein. Auch Kümmert selbst passt so gar nicht in die glitzernde Welt des Show-Geschäfts. Er hat nicht mal einen Fernseher. Trotzdem bewarb er sich 2013 in der Castingshow „The Voice of Germany“, die er prompt gewann.

Beim Grand Prix wollte er seine Musik noch mehr Menschen präsentieren. Dann merkte er, „dass ich völlig eingeengt werde“. Wenn man ihn fragt, ob er das nicht vorher hätte wissen müssen, sagt er, das sei „totaler Quatsch“: „Wenn man noch nicht in der Schule ist, hat man auch keine Ahnung, wie schrecklich Mathe-Formeln sind.“

Seine Angststörung hat er durch einen Psychotherapeuten und Antidepressiva in den Griff bekommen: „Es geht mir viel besser als vor anderthalb Jahren.“ Das heißt jedoch nicht, dass er sich wohl fühlt, wenn alle auf ihn schauen. Dazu hat er zu viel durchgemacht. In der Schule wurde er angespuckt und verprügelt, weil er zu dick war. „Ich hatte schon vor dem ESC kein gesundes Bild von den Menschen“, sagt Kümmert, der Hass-Schreiber bei Facebook schon mal als „degenerierte Arschlöcher“ beschimpfte.

Heute weiß er, dass Menschen, die andere verrecken sehen wollen, eigentlich sich selbst hassen: „Sie sollten an ihrem Leben arbeiten.“

Andreas Kümmert: Recovery Cast (Universal). Wertung: 4 von 5 Sternen

Andreas Kümmert tritt am 5. November (20 Uhr) im Kulturladen Wolfhagen auf. HNA-Kartenservice: 0561/203-204.

Zur Person

Geboren: am 20. Juli 1986 in Gemünden am Main in Unterfranken Ausbildung: Schule abgebrochen Beruf: Kümmert jobbte als Hilfsarbeiter in einer Schreinerei und lebt seither von der Musik. Karriere: Anfänge als Schlagzeuger und Gitarrist in Punk- und Grunge-Bands. 2013 gewann er als Schützling von Max Herre die Castingshow "The Voice of Germany". Zwei Jahre später trat er beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest an, verzichtete aber nach seinem Sieg. Privates: Lebt mit seiner Freundin in Gemünden. Ende 2015 veröffentliche Kümmert einen limitierten Gedichtband (zu bestellen über: kuemmert_lyrik@yahoo.de). Neben der Musikkarriere hat er ein Philosophie-Fernstudium begonnen.