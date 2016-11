Party mit guten Freunden: Katja Friedenberg und Band in Kassel

+ Starke Stimmen, sympathische Künstler: Katja Friedenberg und Rüdiger Skoczowsky. Foto: Hedler

Kassel. Das Flair einer sehr herzlichen Party mit guten alten Freunden strömte am Donnerstag durch das proppenvolle Theaterstübchen.

Eine Ausstrahlung, die sich nicht nur auf das Verhältnis von Publikum und Interpreten bezog, sondern auch auf die Musik: legendäre Film-Musik-Hits.

Für die in Bremen geborene, aber in Kassel aufgewachsene Sängerin Katja Friedenberg war das Konzert wie eine Heimkehr: „Ich freu mich so, hier zu sein.“ Für das Publikum war der Abend wie eine berührende Begegnung, eine Reise durch die Vergangenheit, durch Gefühle und Bilder, die große Film-Hits zu guten Freunden, alten Bekannten oder mehr machen. Zusammen mit dem Sänger Rüdiger Skoczowsky und einer großartig aufspielenden Zwei-Mann-Band - Thomas Höhl (Tasten), Johannes Zeiß (Schlagzeug) - präsentierte Katja Friedenberg „@ The Movies“, ein Programm, in dem sich alles um Filmmusik dreht. Aus hundert Jahren Filmgeschichte wurden zahlreiche Edelsteine geschöpft. Das Publikum kam aus dem Schwelgen und aus dem Quizgefühl gar nicht mehr raus. Friedenbergs Frage: „Wisst ihr, aus welchem Film das Lied war?“, gehörte in Serie dazu. Wer es wusste, bekam sogar etwas Schokolade gereicht.

Die Palette reichte von Ohrwürmern aus Kinoklassikern wie „Singing In The Rain“, „Pretty Woman“, „Titanic“ und „Manche mögen es heiß“ („I Wanna Be Loved By You“) - bei denen Friedenberg auch mit einer kleinen Parodie auf die Monroe entzückte. Auch Evergreens aus Disney-Filmen gab es, ebenso ein Medley aus James Bond-Streifen. Gesungen wurde mal solo, mal im Duett - zwei starke Stimmen, zwei sympathische Künstler, die auch als unterhaltsame Moderatoren glänzten. Riesenapplaus.

Von Steve Kuberczyk-Stein