Schauspielerin Katharina Thalbach erhält heute den Jacob-Grimm-Preis

Schauspielerin Katharina Thalbach erhält in diesem Jahr den Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache. Die Auszeichnung wird der Theaterregisseurin am Samstag in Kassel überreicht.

Thalbach mache durch ihr Wirken auf der Bühne und auch als Sprecherin von Hörspielen deutlich, dass die Kraft der Sprache Gefühle und Stimmungen erzeugen könne, befand die Jury. Der mit insgesamt 35.000 Euro dotierte Kulturpreis Deutsche Sprache wird zum 16. Mal verliehen.

Dazu gehören außer dem Jacob-Grimm-Preis auch der Initiativpreis Deutsche Sprache und der Institutionen-Preis Deutsche Sprache. Zu den früheren Preisträgern zählen unter anderem Sänger Udo Lindenberg und Schauspieler Ulrich Tukur.

Rubriklistenbild: © dpa