"Adam sucht Eva": Peer Kusmagk und Janni Hönscheid sind ein Paar

Promi-Liebe in RTL-Show

+ © RTL Ex-Dschungelkönig Peer Kusmagk und Profi-Surferin Janni Hönscheid haben sich bei "Adam sucht Eva" verliebt und sind seither ein Paar. © RTL

München - Das erste Promi-Paar bei "Adam sucht Eva" 2016: Peer Kusmagk und Janni Hönscheid haben sich auf der Nacktinsel verliebt und sind seither zusammen.

Wer sagt denn, dass die Nackt-Kuppel-Show "Adam sucht Eva" nur Show ist? Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, haben sich Ex-Dschungelkönig Peer Kusmagk und Profi-Surferin Janni Hönscheid während der Dreharbeiten im Mai und Juni verliebt. Auch mehr als ein Vierteljahr, nachdem die Kandidaten die "Insel der Versuchung" verlassen haben, sollen die beiden noch ein Paar sein. Das belegt ein Knutsch-Foto, das die beiden bei einem RTL-Termin in der vergangenen Woche zeigt - und das die "Bild" in der Freitagsausgabe veröffentlicht.

Die Zuschauer sollen in der letzten Folge der dritten Staffel von "Adam sucht Eva", die am heutigen Freitag ab 22.45 Uhr zu sehen ist, miterleben, wie es zwischen den beiden in der Südsee so richtig knistert. Hinter den Kulissen lief offenbar noch mehr. Ein Show-Insider zu "Bild": "Die beiden haben sich schon am dritten Tag vom Set entfernt und ein Schäferstündchen miteinander verbracht."

"Adam sucht Eva": Vor Peer Kusmagk und Janni Hönscheid hatte schon ein Promi-Paar Sex

Damit wären Peer Kusmagk und Janni Hönscheid das zweite Promi-Kandidaten-Paar, das während der Dreharbeiten zur aktuellen Staffel von "Adam sucht Eva" Sex hinter den Kulissen hatte. Wie die "Bild" ebenfalls berichtete, sollen auch Ex-Tennis-Profi Daniel Köllerer und "Pocher-Luder" Sarah Joelle Jahnel intim geworden sein. Ob ihre Liebe das Ende der Dreharbeiten überstand? Man weiß es nicht. Die Verträge der Kandidaten sehen vor, dass die Promis sich zur Show nicht äußern, bis die komplette Staffel von "Adam sucht Eva" versendet worden ist. Deswegen wollten bzw. durften sich auch Peer Kusmagk und Janni Hönscheid auf "Bild"-Anfrage nicht zu ihrer Liebe äußern. Die Boulevardzeitung will allerdings erfahren haben: "Sie wollen erst nach dem "Adam sucht Eva"-Finale über ihre Beziehung auspacken."

Dass zwischen Peer Kusmagk und Janni Hönscheid überhaupt was laufen könnte - das erschien eigentlich ziemlich unwahrscheinlich. Janni Hönscheid sagte kurz vor dem Abflug zu den Dreharbeiten in der Südsee, dass ein fester Freund für sie aktuell nicht infrage komme. Und Peer Kusmagk hatte seinerseits keinen Bock mehr auf eine jüngere Freundin: "Der Altersunterschied ist ein Problem, das will ich nicht mehr", betonte er in der RTL-Show. Vor dem Start der Dreharbeiten war zudem die Beziehung des 41-Jährigen zu seiner 25 Jahre alten Model-Freundin Anna zerbrochen.

Dass Peer mit einem großen Altersunterschied ein Problem hatte, wurde auch deutlich, als Janni Hönscheid in der fünften Folge von "Adam sucht Eva" auf der "Insel der Versuchung" eintraf. Die checkte die hübsche Profi-Surferin - die ebenso alt wie Kusmagks Ex-Freundin ist - erst mal alle Kandidaten und Kandidatinnen ab. Als Janni wissen wollte, wie alt die Herren und Damen sind, erzählte Peer ihr grinsend, dass er ebenfalls 25 sei.

Peer Kusmagk und Janni Hönscheid: Promi-Liebe trotz vieler Widrigkeiten

Aber nach dem Motto: "Wo die Liebe hinfällt, da wächst kein Gras mehr!" entflammte die Liebe zwischen Peer und Janni wohl trotz aller Widrigkeiten. Beiden kann man das junge Glück nur wünschen. Kusmagk musste vor Beginn der Dreharbeiten zu "Adam sucht Eva" sein Beziehungs-Aus verkraften. Unklar ist, ob seine Ex-Freundin wegen seiner Teilnahme an der Show die Beziehung beendete oder ob die räumliche Distanz zwischen Berlin (wo Kusmagk wohnt und arbeitet) und Hamburg schuld war. Janni Hönscheid verlor wegen ihrer Teilnahme an der Sendung ihren Werbevertrag mit dem Modehersteller "Chiemsee". Das Sportlabel empfand das Nackt-Kuppel-Format als anrüchig und erklärte: "Die Sendung entspricht in keiner Weise den Werten, mit denen wir uns als Boardsportmarke mit knapp 35-jähriger Tradition identifizieren möchten und werden."

Wie die "Bild" vermeldet, scheint die Fernbeziehung zwischen Peer Kusmagk und Janni Hönscheid gut zu funktionieren, obwohl sich die beiden nicht allzu oft sehen können. "Hönscheid (als Model und Surferin oft in der Welt unterwegs) besucht Kusmagk so oft wie möglich in seiner Heimat Berlin."

Ob RTL die beiden heute Abend bei "Adam sucht Eva" zu ihrer Liebe nach dem Ende der Dreharbeiten sprechen lässt? Heute Abend wissen wir mehr...

fro