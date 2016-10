Halloween 2016: Diese Filme laufen heuer im TV

Fernsehprogramm mit Gruselfaktor

+ © dpa Ein gruseliger Kürbis gehört zu Halloween dazu. Genauso wie Horror-Filme. © dpa

München - Das Fernsehprogramm für Halloween bietet auch 2016 wieder jede Menge Horror-Filme und gruselige Specials: Hier finden Sie das TV-Programm vor und an Halloween.

Grusel-Fans, die es sich zu Halloween 2016 im Kostüm, mit einem ausgehöhlten Kürbis und Halloween-Dekoration vor dem Fernseher gemütlich machen wollen, müssen in diesem Jahr genau ins Programm sehen, um auf ihre Kosten zu kommen. Recht spärlich fällt das Angebot am 31. Oktober aus, also in der Halloween-Nacht selbst. Die meisten Filme oder Serien werden schon an den Tagen zuvor ausgestrahlt. Damit haben die Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime, die heuer wieder zahlreiche Horror- und spezielle Halloween-Filme anbieten, für Fans des Gruselfestes im Vergleich mit den TV-Sendern eindeutig die Nase vorn.

Besondere TV-Highlights rund um Halloween 2016: Der deutsch-französische Sender ARTE zeigt in diesem Jahr Oldies des Horrors wie den Film "Lisa und der Teufel" oder die gefeierte neue Geister-Serie "Unsichtbare Besucher (The Endfield Haunting)". 3 Sat zeigt Roman Polanskis Horror-Klassiker "Rosemary's Baby".

An RTL scheint Halloween beinahe vorbeigegangen zu sein. RTL II strahlt dafür - wie in den vergangenen Jahren - die Zombie-Serie "The Walking Dead" vor und an Halloween im Akkord aus. Auch die Serien "Charmed" und "Buffy", die ohnehin täglich im Programm von Sixx laufen (deswegen werden sie hier nicht einzeln aufgeführt), passen zum Halloween-Feeling. Zusätzlich zeigt der Frauensender vor und an Halloween Horror-Filme wie "The Return" oder "Trick 'r Treat - Die Nacht der Schrecken".

Horror-Streifen fallen bei Pro Sieben an Halloween 2016 gänzlich aus. Dafür gibt's Harry-Potter-Filme und Halloween-Folgen der US-Kultserien "Simpsons" (im Original heißen die übrigens "Treehouse of Horror") sowie "How I met your Mother". Leider stehen diese aber auch nicht am 31. Oktober auf dem Programm. Kinder allerdings kommen mit vielen Serien und Kinderfilmen auf ihre Halloween-Kosten.

Hier finden Sie eine Übersicht zum TV-Programm für die Halloween-Woche 2016.

Halloween 2016: Das TV-Programm vom Sonntag, 23. Oktober

Uhrzeit TV Sender Film-Serie Inhalt 14.50 Uhr Sat 1 Harry Potter und die Kammer des Schreckens (Fantasy, GB/USA/D 2002) "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" ist die spektakuläre Verfilmung des zweiten Bands der Harry-Potter Buchreihe. Für Hogwarts-Fans mit leichtem Grusel-Faktor. 18.10 Uhr Pro Sieben Simpsons - Vier Enthauptungen und ein Todesfall (Zeichentrickserie USA 2004) Halloween-Klassiker von den Simpsons. Homers Nachbar Ned Flanders fällt eine Bowlingkugel auf den Kopf. Seitdem sieht er tote Menschen. 22.30 Uhr sixx Der scharlachrote Buchstabe (Drama, USA 1995) Dramatische Hexenjagd im 17 Jahrhundert in Massachussets. Liebesgeschichte inklusive.

Halloween 2016: Das TV-Programm vom Montag, 24. Oktober

Uhrzeit TV-Sender Film-Serie Inhalt 11.00 Uhr Pro Sieben The Middle (Comedy-Serie, USA 2009) "Der Zeitreisende und der Sensemann": Mike zieht mit Brick um die Häuser. In einem Haus entdeckt Brick ein Gemälde, auf dem ein Junge aussieht wie er. Was hat das zu bedeuten? 11.50 Uhr Pro Sieben Mike & Molly (Comedy-Serie, USA 2010) Mike & Molly in "Halloween - Nein Danke": Halloween ist für Mike kein Grund zur Freude. Er hasst den amerikanischen Feiertag. 23.15 Uhr RTL II The Walking Dead: Das Ultimatum Das Blutvergießen muss ein Ende haben: Rick und der Gouverneur sitzen sich zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht gegenüber.

Halloween 2016: Das TV-Programm vom Dienstag, 25. Oktober

Uhrzeit TV-Sender Film-Serie Inhalt 20.15 Uhr Pro Sieben Simpsons (Zeichentrickserie, USA 2014) In der Folge "Halloween of Horror" fällt Halloween im Hause Simpson aus, nachdem Lisa eine Horrornacht im Krustyland verbracht hat. 20.45 Uhr Pro Sieben Simpsons(Zeichentrickserie, USA 2014) "Hölle, Tod und Geister" ist ein Halloween-Klassiker der Simpsons. Eine Ode an Stanley Kubricks Meisterwerk "Uhrwerk Orange". 20.15 Uhr Disney Beetlejuice (Gruselkomödie, USA 1988) Beetlejuice ist ein absoluter Klassiker. Die witzige Horror-Komödie mit Winona Ryder und Michael Keaton weckt Kindheits-Erinnerungen. 23.15 Uhr RTL II The Walking Dead (Horrorserie, USA 2013 "Stirb und Töte" ist die Folge 16 der dritten Staffel: Der Gouverneur macht sich mit seinen Leuten auf den Weg zum Gefängnis, um sich dort an Rick und den anderen zu rächen, während Andrea verzweifelt um ihr Leben kämpft.

Halloween 2016: Das TV-Programm vom Mittwoch, 26. Oktober

Uhrzeit TV-Sender Film-Serie Inhalt 23.15 Uhr RTL II The Walking Dead (Horrorserie, USA 2013) In der Folge "Quarantäne" von "The Walking Dead" wollen einige Mitglieder das Gefängnis verlassen. Sie suchen in einem College nach Nahrung. 23.50 Uhr Tele5 Jersey Devil (Horror-Film, USA 2012) Richard Vineyard wird in tiefen Wäldern immer mehr von Visionen geplagt.

Halloween 2016: Das TV-Programm vom Donnerstag, 27. Oktober

Uhrzeit TV-Sender Film-Serie Inhalt 12.40 Pro Sieben How I Met your Mother (Comedy-Serie USA, 2008) In der Folge "Die Kürbis-Schlampe" findet Ted endlich die Frau wieder, die er vor Jahren auf einer Halloween-Party kennengelernt hat. 20.15 Uhr ARTE Unsichtbare Besucher (Mysteryserie, Großbrittanien 2015) Folge 1, 2 und 3: In einer englischen Kleinstadt herrschen unheimliche Zustände. Ein Hobby-Parapsychologe und ein Geisterjäger wollen mysteriösen Vorfällen auf die Spur gehen. 22.45 Uhr VOX Blade (Actionhorror, USA 1998) Halloween-Klassiker mit ordentlich Action: Vampirjäger Blade hat sich den Kampf gegen Blutsauger zur Lebensaufgabe gemacht. 23.15 Uhr RTL II The Walking Dead (Horrorserie, USA 2013) RTL II zeigt an Halloween 2015 wieder einen Marathon der Zombie-Serie "The Walking Dead". Hier gibt's gleich drei Episoden "Lebensköder", "Handicap" und "Kein Zurück". 0.05 Uhr ARTE Lisa und der Teufel (Horror-Film I/BRD/E, 1973) ARTE zeigt passend zu Halloween einen Horror-Klassiker mit Grusel-Meister Mario Brava und Elke Sommer. Eine Urlaubsreise wird dabei zur Höllenfahrt.

Halloween 2016: Das TV-Programm vom Freitag, 28. Oktober

Uhrzeit TV-Sender Film-Serie Inhalt 20.15 Uhr Disney Halloweentown 2(Fantasy, USA 2001) Die Fortsetzung der Grusel-Komödie "Halloweentown - Meine Oma ist 'ne Hexe". Magie und Zauber vor allem für das jüngere Publikum. 21.55 Uhr Disney Halloweentown - Meine Oma ist 'ne Hexe (Fantasy, USA 1998) Die kleine Marnie findet heraus, dass die Frauen in ihrer Familie Hexen sind. Magisches Abenteuer für das jüngere Publikum. 20.15 Uhr Sixx The Magicians: (Fantasy USA 2015) Die Folge "Der schweigsame Ort" ist die neunte Folge der ersten Staffel. Quentin und seine Freunde suchen einen magischen Knopf. Dabei kommen sie in die Zeitschleife eines toten Kindes. 20.15 Uhr Pro Sieben Harry Potter und der Gefangene von Askaban (Fantasy, GB/USA 2004) Fantasievolles Zauberspektakel für Hogwarts-Fans. Der Verbrecher Sirius Black entkommt aus Askaban. Ist er nun hinter Harry Potter her? 22.35 Uhr 3 Sat Rosemary's Baby (Horror-Film, USA 1968) Der ultimative Horror-Klassiker von Roman Polanski. Der Film "Rosemary's Baby" sorgt auch über 40 Jahre nach seiner Entstehung immer noch für Gänsehaut. 23.00 Uhr Tele5 Juan of the Dead (Horrorkomödie, Kuba 2012) Spaß an Halloween: Ein arbeitsloser Kubaner versucht sich als Zombie-Jäger.

Halloween 2016: Das TV-Programm vom Samstag, 29. Oktober

Uhrzeit TV-Sender Film-Serie Inhalt 12.55 Uhr Pro Sieben Simpsons (USA, 1990 "Horror frei Haus" ist eine klassische Halloween-Folge der Simpsons - und die erste der "Treehouse of Horror"-Reihe. Bart, Lisa und andere Kinder sitzen im Baumhaus und erzählen sich Gruselgeschichten. 22.00 Uhr Tele 5 Alien vs. Zombies: The dark Lurking (Horrorfilm, Australien 2008) Auf dem Deck eines Forschungslabors kämpfen die Überlebenden eines missglückten Experiments gegen Zombies. Horror-Film meets Science-Fiction. 23.15 Uhr RTL II The Walking Dead (Horrorserie, USA 2014) Zombie-Serie "The Walking Dead": Die Folge "Alkohol" ist die zwölfte Folge der vierten Staffel. Zwei Überlebende versuchen, weiter am Leben zu bleiben.

Halloween 2016: Das TV-Programm vom Sonntag, 30. Oktober

Uhrzeit TV-Sender Film-Serie Inhalt 11 Uhr Uhr ARD Von einem der auszog, das Fürchten zu lernen (Fantasy, Deutschland 2014) Fantasievolles Märchen nach dem gleichnamigen Kinderbuch. 16.45 Uhr Tele 5 Von allen guten Geistern besessen (Comedy-Film, USA 1990) Halloween-Spaß mit Leslie Nielsen: Nancy ist vom Teufel besessen. Jetzt soll der Exorzist Jebedaiah Mayii ran. 18.10 Uhr Pro Sieben Simpsons (Zeichentrickserie, USA 2004) "Bartificial Intelligence" ist eine neue Halloween-Folge der Simpsons. Ein Roboter ersetzt Bart, der in die Atmosphäre entschwindet. 18.40 Uhr Pro Sieben Simpsons Krieg der Welten (Zeichentrickserie, USA 2006) Die Folge "Krieg der Welten" ist ein weiterer Halloween-Spaß mit den Simpsons. Homer isst einen Meteroit und wird zum Monster. 20.15 Uhr Tele 5 Mary Shelley's Frankenstein (Spielfilm, USA 1994) Die Verfilmung von Mary Shelley's "Frankenstein" ist ein weiterer Klassiker aus dem Grusel-Genre. 20.15 Uhr RTL II Seelen (Sci-fi-Horror), USA 2013) Die Erde wurde von Aliens erobert, die das Bewusstsein der Menschen auslöschen und sie zu ihren Wirten machen. Sci-Fi Grusel mit Diane Kruger. 20.15 Uhr Super RTL Upps! Die Pannenshow - (Show, Deutschland 2009) Das Halloween-Special der Pannenshow zeigt Pannen zum Gruseln. 20.15 Uhr Sixx Fun Size - Süßes, sonst gibts Saures (Spielfilm, USA 2012) Wren wird zur Halloween-Party ihres Schwarms eingeladen, doch ihre Mutter macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Halloween für Teenies. 21.55 Uhr Sixx The Return (Horror-Film, USA 2005) Horror-Film mit "Buffy"-Star Sarah Michelle Gellar. Darin spielt sie Joanna - eine Frau mit schrecklichen Visionen. 22.40 Uhr Tele 5 Halloween H20 (Horror-Film, USA 1998) Die Neuauflage der legendären "Halloween"-Filme mit Psycho-Killer Michael Myers. Schock-Momente sind garantiert. 23.30 Uhr Sixx Trick 'r Treat - Die Nacht der Schrecken (Horror-Film, USA/Kanada 2007) Bei "Trick 'r Treat" geht es um vier ineinander verwobene Schauergeschichten. Absolute Gruselgarantie. Perfekt für Halloween.

Halloween 31. Oktober: Das TV-Programm vom Montag, 31. Oktober

Uhrzeit TV-Sender Film-Serie Inhalt 11.00 Uhr KIKA Alfie, der kleine Werfolf (Familienfilm, USA 2013) Der kleine Alfie verwandelt sich an seinem siebten Geburtstag zum Werwolf. Außerdem verfügt er nun über besondere Fähigkeiten. 14.00 Uhr Disney Liv und Maddie (Serie, USA 2015) In der Halloween-Folge "Helgaweenfest" verwandelt ein Amulett die Zwillinge Liv und Maddie in Drillinge. 14.30 Uhr Disney Meine Schwester Charlie (Serie, USA 2013) Die Episode "Die Nacht des Schreckens" ist Halloween gewidmet. Teddy und ihre Freunde wollen beim "Trick or Treat" Geld sammeln. Doch es kommt zu unvorhergesehenen Problemen. 18.50 Uhr Disney Liv und Maddie (Serie, USA 2015) In der Folge "Grusel sich wer kann" bereiten sich Liv und Maddie auf die Gruselschule vor und erschrecken ihre Mitschüler. 20.15 Uhr Super RTL Zauberhafte Schwestern (USA, 1998) Zauberhafte Komödie mit Nicole Kidman und Sandra Bullock. Die Schwestern Sally und Gillian verbindet ein Geheimnis: Alle Frauen in ihrer Familie sind Hexen. Ein Fluch lastet auf den Frauen. 20.15 Uhr Tele 5 Blair Witch Project (Horror-Spielfilm, USA 1999) In dem als Dokumentation angelegten Film "Blair Witch Project" machen sich zwei Freunde auf die Suche nach der Hexe von Blair. Diese lehrt den beiden das Fürchten. Pflicht für Halloween-Fans. 20.15 Uhr Disney Halloweentown 4 (Fantasy-Komödie, USA 2006) "Das Hexencollege" ist eine weitere Folge der Halloweentown-Filme. Gruseliger Spaß für das junge Publikum. 22.00 Uhr Tele 5 Dawn of the Dead (Horror-Film, USA 2004) "Dawn of the Dead" ist die Neuverfilmung des gleichnamigen Zombie-Films aus dem Jahr 1978. 22.20 Uhr Super RTL Brothers Grimm - Lerne das Fürchten (Fantasy-Film, USA 2005) Gruseliger Fantasy-Film über die Gebrüder Grimm, die als Hochstapler durch die Lande ziehen und Hexen und Geister vertreiben. Eine perfekte Schauermär für Halloween- und Märchen-Fans. 23.15 Uhr RTL II The Walking Dead (Horrorserie, USA 2014) In der Episode "Gabriel" führt Rick die Gruppe auf eine riskante Mission. Dabei retten sie Pfarrer Gabriel.

Heidi Klum wird an Halloween wohl eher nicht vor dem Fernseher sitzen: Sie ist berühmt für ihre spektakulären Halloween-Partys und Kostüme. Auf Instagram enthüllte sie kürzlich schon einen Teil ihrer Verkleidung.