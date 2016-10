Idee aus "Die beste Show der Welt" wird eigenständiges TV-Format

Mit Joko und Klaas

+ © dpa Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. © dpa

Berlin - Im November sind die beiden Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit einer neuen Show im TV zu sehen. Das Format war Teil der "Besten Show der Welt".

Die Experimentierwut des Spaßmacher-Duos Joko und Klaas bleibt ungebrochen. Am 17. November (20.15 Uhr) probieren Joko Winterscheidt (37) und Klaas Heufer-Umlauf (33) auf ihrem Stammsender ProSieben mit dem Format "My Idiot Friend" eine neue Show aus, wie der Münchner Privatkanal am Donnerstag mitteilte.

Die Sendung stammt aus der Versuchsküche "Die beste Show der Welt", in der die beiden am 27. August auf ProSieben einem Saalpublikum verschiedene Ideen präsentierten. Dabei erhielt "My Idiot Friend" den größten Zuspruch und bekommt daher jetzt einen Abend auf ProSieben freigeräumt.

In der Sendung geht es um bekannte Leute und ihre besten Freunde. Die Promis wurden mit versteckter Kamera in absurde Situationen gebracht und dabei gefilmt. Ihre Freunde sollen einschätzen, wie die Promis reagiert haben. Wie gut kennt man sich wirklich? Sind die Freundschaften echt?

Produziert wird die Show unter anderem von Florida TV, an der die beiden Entertainer auch beteiligt sind.

dpa