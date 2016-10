"Wetten dass..?"-Comeback? Wirbel bei Twitter

Böhmermann sorgt für Verwirrung

München - Am 13. Dezember 2014 lief die letzte Folge der Samstagabend-Show "Wetten dass..?". Nun gab es Wirbel um eine Art Rückkehr des einstigen ZDF-Erfolgsformats ins deutsche Fernsehen.

Bahnt sich da etwa die TV-Sensation des Jahres an? Wie Moderator und Comedian Jan Böhmermann in seinem Podcast "Fest & flauschig" ankündigte, soll am kommenden Donnerstag statt des "Neo Magazin Royale" eine neue Ausgabe der ZDF-Show "Wetten dass..?" im Fernsehen zu sehen sein.

Denn nachdem vor knapp zwei Wochen eine alte Version seiner wöchentlichen Sendung bei ZDFneo ausgestrahlt wurde, verlangte der 35-Jährige als Entschädigung, eine "Wetten dass..?"-Folge moderieren zu dürfen.

Bereits am Samstagabend überfluteten zahlreiche Tweets mit dem Hashtag #wettendass das Netz. Die User schrieben Kommentare, als liefe eine neue Folge der einst beliebten Unterhaltungsshow im TV. Sogar das ZDF und der offizielle Twitterkanal von "Wetten dass..?" beteiligte sich an der Diskussion. Und auch Böhmermann ließ es sich nehmen, einige Botschaften über den Kurznachrichtendienst zu verbreiten.

Ooaahhh, es wird spannend. Wer wird der Wettsieger des Abends? #wettendass — ZDF (@ZDF) 8. Oktober 2016

Es ist wahr: #wettendass ist wieder da! — Jan Böhmermann (@janboehm) 8. Oktober 2016

sk