Mit viel Gefühl: Konzert der Kasseler Sängerin Sarah Gebel

Kassel. Mit viel Gefühl präsentierte sich Sarah Gebel am Samstagabend im Stadtteilzentrum Wesertor.

„Ich hoffe, ihr genießt es so, wie ich es genieße“, sagte die Kasseler Sängerin zu den 120 Gästen, und die Freude war ganz gegenseitig. Im Saal wurden Handys geschwenkt, am Schluss gab’s Standing Ovations. Angesagt war ein „Feuerwerk aus Endorphinen“, wie Gebel es in dem Andreas-Bourani-Hit „Auf uns“ besang.

Die charmante Vokalistin ist deutschlandweit aktiv und bietet Gesang für jeden Anlass, ob zur Trauung oder zum Firmenevent. Im Stadtteilzentrum blickte sie aufs Vorjahr zurück, denn es war auch ein Konzert für alle, die sie 2016 musikalisch begleitet hatte. Ein Abend mit Freunden, Bekannten, Kunden und solchen, die es werden wollen.

In zwei Teilen, einem besinnlichen und einem mehr beschwingten, sang sie sich gefühlvoll durch ein weites Repertoire und coverte eine ganze Mengs Hits. Sie ließ unter anderem Adele („Hello“) auf Silbermond („Ja“) treffen, Dusty Springfield („Son of a Preacher Man”) auf Frank Sinatra („Fly Me to the Moon“). Und einmal überzeugte sie mit großer Oper: mit der berühmten Habanera aus Georges Bizets „Carmen“.

Zwischendurch wies Assistentin Kate Köhler, die man als Schauspielerin kennt, auf eine Verlosung hin, bei der die Teilnehmer Gutscheine und ein Wohnzimmerkonzert gewinnen konnten. Als Gastmusiker kamen für einige Lieder Andi Grizhja (Cajón) und José Gonzales (Gitarre) aufs Podium. Und mehrmals bereicherte Sängerin Verena Krack den Abend - besonders emotional mit Adeles „Remedy“. Im Vorjahr hatte sie diesen Song zu Sarah Gebels eigener Hochzeit gesungen.

Von Georg Pepl