68 Kilo weg! Wie Tetje Mierendorf jetzt aussieht

Hamburg - Tetje Mierendorf brachte einst 165 Kilogramm auf die Waage. Jetzt hat er TV-Star 68 davon runter - und ist kaum wiederzuerkennen.

So mancher kam bei einer Musical-Premiere in Hamburg vor gut zwei Wochen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ist er‘s wirklich? Ja, er ist es!

Tetje Mierendorf (44) ist kaum mehr wiederzuerkennen. Er wurde 2004 durch die Sat.1-Reihe „Mein großer, dicker, peinlicher Verlobter“ bekannt. Und machte dem Titel mit seiner Statur alle Ehre. Jetzt hat er 68 Kilo abgespeckt - und sprach mit Bunte.de über seine Verwandlung. „Ich hatte keine Lust mehr aufs Dicksein“, sagt er.

Und wie schafft man so etwas? Durch eiserne Disziplin! Sowie dem Bericht zufolge laut täglichem Kraft- und Cardio-Training samt Ernährungsumstellung. „Ich schreibe alles auf, was ich esse. Täglich zu trainieren war natürlich am Anfang extrem hart, aber mittlerweile gehört Sport zu meinem Alltag. Wenn ich mal nicht trainiere, fühle ich mich schon fast unwohl“, erklärt Mierendorf.

Die Mühe hat sich gelohnt. In Zahlen heißt das: „Früher habe ich rund 165 Kilogramm auf die Waage gebracht“, so Mierendorf. „Mittlerweile habe ich mein Wunschgewicht von 97 Kilogramm erreicht.“

