Avril Lavigne verteidigt Nickelback nach Zuckerberg-Witz

Verärgerte Pop-Sängerin

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg erlaubt sich einen Scherz über die Band Nickelback. Damit ist Avril Lavigne, Ex-Frau von Frontmann Chad Kroeger, ganz und gar nicht einverstanden.

Toronto (dpa) - Auf ihren Ex lässt sie nichts kommen: Die kanadische Sängerin Avril Lavigne (32) hat Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (32) wegen eines Witzes über die Band Nickelback kritisiert.

"Du darfst deine musikalische Meinung haben, aber dein Schlag gegen Nickelback war geschmacklos", twitterte die Musikerin am Donnerstag (Ortszeit). Lavigne hatte sich 2015 nach zwei Jahren Ehe von Nickelback-Sänger Chad Kroeger (42) getrennt.

Zuckerberg hatte am Dienstag in einem Video den digitalen Heim-Assistenten Jarvis präsentiert und ihn gebeten, einige gute Nickelback-Songs zu spielen. Darauf antwortete der selbst programmierte Sprachcomputer: "Tut mir leid, Mark. Das kann ich nicht. Es gibt keine guten Nickelback-Songs."

Lavigne wies Zuckerberg darauf hin, dass die kanadische Band mehr als 50 Millionen Alben verkauft habe. Die Rockgruppe feierte auch in Deutschland mit Songs wie "How You Remind Me" und "Rockstar" große Erfolge.

