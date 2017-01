Carrie Fishers Tochter: Rührender Trauer-Post

Worte des Danks an die Fans

+ © Paul Buck Carrie Fisher (l-r), ihre Mutter Debbie Reynolds und Billie Lourd 2015 in Los Angeles. © Paul Buck

Los Angeles - Innerhalb von zwei Tagen verlor die Welt mit Carrie Fisher und Debbie Reynolds zwei Stars - und Billie Lourd ihre Mutter und ihre Oma. Jetzt gedachte sie der beiden auf Instagram.

Billie Lourd (24) hat auf ihrem Instagram-Account ein Foto gepostet, das sie als kleines Mädchen zusammen mit ihrer Mutter Carrie Fisher und ihrer Großmutter Debbie Reynolds zeigt. Es gebe keine Worte, die ausdrücken könnten, wie sehr sie die beiden vermisse, schrieb Lourd dazu. Dabei nannte sie Fisher liebevoll "Momby" und Reynolds "Abadaba".

❤‍‍❤ Receiving all of your prayers and kind words over the past week has given me strength during a time I thought strength could not exist. There are no words to express how much I will miss my Abadaba and my one and only Momby. Your love and support means the world to me. Ein von Billie Lourd (@praisethelourd) gepostetes Foto am 2. Jan 2017 um 10:09 Uhr

Bei ihren Fans bedankte sich die Schauspielerin für die aufbauenden Worte nach dem Tod der beiden. "All eure Gebete und die netten Worte der letzten Woche haben mir Kraft gegeben in einer Zeit, in der ich dachte, es könne keine Kraft geben", schrieb sie am Montag "Eure Liebe und eure Unterstützung bedeuten die Welt für mich." Ihre Fans reagierten auch dieses Mal sofort: "Bleib stark, Billie", schrieben User unter das Foto.

dpa