Darum diskutieren die Briten über das neue Foto der Queen 

Ende des Jubiläumsjahres

+ © dpa Die Queen zusammen mit ihrem ältesten Sohn Prinz Charles. © dpa

London - Es kommt nicht oft vor, dass das englische Königshaus Fotos aus dem Familienleben der Queen veröffentlicht. Das aktuelle Bild ist jedoch ein ganz besonderes.

Zum Ende des großen Jubiläumsjahres in Großbritannien gibt es ein neues Bild von Königin Elizabeth II. und Prinz Charles. „Da ein Jahr der Feiern zum 90. Geburtstag seinem Ende entgegen geht, würden wir gerne dieses besondere Foto des Prinzen und der Königin teilen“, hieß es in einer Mitteilung von Clarence House, dem Büro des 68 Jahre alten Thronfolgers.

Die Aufnahme des renommierten Modefotografen Nick Knight (58) zeigt die Königin sitzend, wie sie in die Kamera schaut. Ihr ältester Sohn steht zu ihrer Rechten und lächelt sie an. Einige britische Kommentatoren spekulierten, dass Charles vielleicht gerade einen Witz erzählt. In den vergangenen Monaten waren mehrere Fotos aus dem Familienleben der Royals veröffentlich worden, die namhafte Fotografen aufgenommen hatten.

dpa