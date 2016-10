DJ Bobo kann Alkohol nicht ausstehen

Neue Autobiografie

Der Schweizer Popstar DJ Bobo hat noch nie ein ganzes Glas Alkohol getrunken. Seine Abneigung hat schon früh begonnen.

Der Schweizer Popstar DJ Bobo hält nicht viel von Alkohol. "Ich probiere hin und wieder einen Schluck Wein, aber ich habe noch nie ein Glas getrunken", sagte der 48-Jährige der "Rheinischen Post" (Online-Ausgabe) vom Dienstag.

Seine Abneigung habe auch mit Erfahrungen aus seiner Kindheit zu tun. Sein Stiefvater war Alkoholiker und verlor gegenüber DJ Bobos Mutter regelmäßig die Beherrschung.

"Es war einfach abschreckend", sagte der Musiker. "Wenn du siehst, wie Leute durch Alkohol die Kontrolle verlieren und nicht mehr sie selbst sind - ich will nicht, dass mir das auch passiert." Auch bei Freunden sehe er den Alkoholkonsum bisweilen kritisch. "Wenn ich einen von ihnen hackedicht in der Ecke liegen sehe, verliere ich sehr viel Respekt."

DJ Bobo, der mit bürgerlichem Namen René Baumann heißt, hat gerade seine Autobiografie "Popstar - der ganz normale Wahnsinn" vorgelegt. Der Durchbruch gelang ihm 1993 mit der Single "Somebody Dance With Me".

