Ed Sheeran postet Video: „Neue Musik am Freitag“

Drittes Album in Sicht?

+ © dpa Ed Sheeran © dpa

London - Der britische Pop-Musiker Ed Sheeran hat seinen Fans mit einem Social-Media-Video erneut Hoffnung auf ein neues Album gemacht.

Auf seinem Twitter-Account postete der 25-Jährige am Sonntag ein Video, das ihn mit einer handgeschriebenen Nachricht zeigt. Darauf steht: „Neue Musik kommt am Freitag“. Sheeran präsentiert das Blatt auf einem Sofa sitzend und in die Kamera winkend. Schließlich nimmt es in den Mund und lässt es fallen.

Sheeran hatte erst kürzlich für Aufsehen gesorgt, als statt Fotos auf seinen Social-Media-Profilen im Netz nur noch blaue Flächen erschienen waren. Er meldete sich damit von einer einjährigen Internetabstinenz zurück. Fans spekulierten bereits, Sheeran werde bald ein neues Album präsentieren. Ob es nun wirklich schon soweit ist, lässt sich aber aus der Botschaft Sheerans nicht eindeutig herauslesen.

Bereits vor einem Jahr hatte er angekündigt, ein drittes Album sei „auf dem Weg“. Es sei die beste Sache, die er bisher gemacht habe. Seine Internet-Auszeit hatte Sheeran damit begründet, er sehe „die Welt durch einen Bildschirm, nicht mehr durch meine Augen“.

dpa