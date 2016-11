Fan mit Flasche verletzt: Kommt Cro mit blauem Auge davon?

Anwalt bevorzugt Einigung ohne Gericht

Koblenz - Cro wollte seinem Publikum nur eine Flasche Wasser zuwerfen. Dummerweise traf er dabei eine Frau am Kopf. Die 35-Jährige stellte Strafanzeige, der die Behörden jedoch nicht nachgehen werden.

Nach einem Vorfall während eines Konzerts in Rheinland-Pfalz ermittelt die Staatsanwaltschaft nicht gegen Rapper Cro. Eine Konzertbesucherin wirft dem Rapper vor, sie mit einer gefüllten Plastikflasche am Kopf getroffen und verletzt zu haben. Deswegen stellte sie Strafanzeige. Die Staatsanwaltschaft Koblenz erklärte am Freitag, sie werde keine Ermittlungen einleiten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war die Verletzung beim Konzert auf der Loreley-Bühne in St. Goarshausen im August Folge eines unglücklichen und so nicht zu erwartenden Geschehensablaufs. Der Frauen stehe die Möglichkeit offen, Schadenersatz- oder Schmerzensgeldforderungen auf dem Zivilrechtsweg durchzusetzen. Der Anwalt der 35-Jährigen sagte, er versuche, zivilrechtliche Ansprüche außergerichtlich durchzusetzen. Klappe das nicht, sei eine Klage möglich. Das Management von Cro wollte sich nicht weiter dazu äußern.

