Michael Phelps feiert zum zweiten Mal Hochzeit

Goldjunge vor dem Traualtar

+ © Jason Szenes Michael Phelps (l) und seine Freundin Nicole Johnson in New York. © Jason Szenes

Cabo San Lucas/New York - Doppelt hält besser, dachte sich Schwimmstar Michael Phelps - und heiratete noch einmal.

Rekord-Olympiasieger Michael Phelps (31) hat nun auch öffentlich geheiratet. "Meine beste Freundin... Ich liebe dich", schrieb der Schwimm-Star am Sonntag (Ortszeit) auf Instagram und postete ein Hochzeitsfoto. Phelps und Frau Nicole (31) schreiten darauf unter blauem Himmel durch weiße Blütenblätter.

My best friend.... I love you!! Ein von Michael Phelps (@m_phelps00) gepostetes Foto am 30. Okt 2016 um 3:07 Uhr

Auch Nicole Phelps veröffentlichte ein Foto. Es zeigt sie im tief dekolletierten und hochgeschlitzten Hochzeitskleid und ihn in hellem Anzug mit blau-grauer Krawatte. "Wahrlich der glücklichste Tag meines Lebens", schreibt die ehemalige Miss California dazu.

Truly the happiest day of my life @m_phelps00 thank you @boonestudios for capturing this day Ein von Nicole Michele Johnson (@mrs.nicolephelps) gepostetes Foto am 30. Okt 2016 um 1:11 Uhr

Nach Informationen des US-Magazins "Us Weekly" fand die Zeremonie im mexikanischen Cabo San Lucas statt.

In der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass die beiden bereits im Juni heimlich geheiratet hatten, nachdem mehreren US-Medien eine Kopie der Hochzeitsurkunde zugegangen war. Demnach gab sich das Paar am 13. Juni in Paradise Valley im US-Bundesstaat Arizona das Ja-Wort.

Das Paar war seit Februar 2015 verlobt, im Mai dieses Jahres kam Sohn Boomer zur Welt. Phelps hatte bei den Olympischen Spielen in Rio des Janeiro im Sommer fünf Goldmedaillen und eine Silbermedaille gewonnen und danach seine Profikarriere beendet. Insgesamt holte er 28 olympische Medaillen, davon 23 goldene - damit ist der erfolgreichste Sportler bei Olympischen Spielen.

