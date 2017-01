Königin Elizabeth II. verzichtet auf Neujahrsgottesdienst

Sorge um die Queen

Es ist bereits der zweite Kirchgang, den die britische Königin aus gesundheitlichen Gründen absagt. Seit mehr als einer Woche leidet die Queen an einer schweren Erkältung. Die Briten sind beunruhigt, doch der Buckingham Palast beschwichtigt.

London (dpa) - Die Briten sorgen sich um die Gesundheit ihrer Königin. Seit mehr als einer Woche leidet Queen Elizabeth II. (90) an einer schweren Erkältung.

Wie der Buckingham Palast am Sonntag mitteilte, verzichtete die Queen auf eine Teilnahme am traditionellen Kirchgang zum Neujahrstag. Bereits am ersten Weihnachtsfeiertag war Elizabeth II. aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Gottesdienst gegangen - zum ersten Mal seit fast 30 Jahren.

"Die Queen fühlt sich noch nicht bereit, einen Gottesdienst zu besuchen und ist weiterhin dabei, sich von einer schweren Erkältung zu erholen", sagte ein Sprecher am Sonntag. Gleichzeitig bemühte sich der Palast, die Sorgen um den Gesundheitszustand der Queen zu zerstreuen. Die Königin sei "auf den Beinen" und lese Regierungsdokumente, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. "Es geht ihr gut".

Dennoch sind die Briten beunruhigt. Die britische Königin ist auch formal das Oberhaupt der anglikanischen Kirche in England und gilt als sehr religiös. Ohne triftigen Grund wird sie kaum auf zwei wichtige Gottesdienste in Folge verzichten. Insgesamt war die Queen der BBC zufolge seit zwölf Tagen nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen.

Die Queen und Prinz Philip (95) hatten ihren traditionellen Aufenthalt auf Landsitz Sandringham über die Weihnachtszeit bereits mit Verspätung angetreten, weil beide an einer Erkältung litten. Statt mit dem Zug reisten die beiden per Hubschrauber auf das knapp 200 Kilometer von London entfernte Landgut in der ostenglischen Grafschaft Norfolk.

Prinz Philip erholte sich rasch und nahm bereits an dem Kirchgang am ersten Weihnachtsfeiertag teil. Auch am Neujahrstag ließ es sich der Prinzgemahl nicht nehmen, mit anderen Mitgliedern der Königsfamilie den Neujahrsgottesdienst zu besuchen. Auf Bildern war zu sehen, wie er im strömenden Regen auf ein wartendes Auto zuging. Prinz William und Herzogin Kate dagegen waren mit ihren Kindern nicht dabei. Sie verbrachten die Weihnachtsfeiertage bei Kates Eltern im südenglischen Bucklebury in der Grafschaft Berkshire.