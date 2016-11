Robbie Williams fastet für seine Tournee - mit einer Ausnahme

Sänger ab Juni 2017 on Tour

+ © dpa Der britische Sänger Robbie Williams. © dpa

London - Im Juni 2017 startet Popstar Robbie Williams seine neue Tournee, die er am Montag in London vorstellte. Dort verriet der 42-Jährige, was er gegen seine Gewichtsprobleme unternommen hat.

Der britische Popstar Robbie Williams (42) hat sich für seine anstehende Tournee auf Diät gesetzt. Es gebe „nur noch Wasser gegen den Durst“, sagte Williams bei der Vorstellung seiner Europatournee „Heavy Entertainment Show“ am Montag in London. Ein wenig konnte man dem Sänger, der in der Vergangenheit immer wieder mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hatte, den Erfolg seines Rezepts schon ansehen: Die Anzüge saßen schon einmal strammer.

Eine Ausnahme macht Williams aber: An Weihnachten wolle er nicht auf seine Energiebilanz achten. „Es wird viel zu essen geben. Viel Eis, viel Kuchen. Weihnachten ist toll in der Familie Williams“, sagte der Vater von zwei Kindern. Seine Frau sei der romantisch veranlagte Teil der Familie, sie mache das Fest zu etwas Besonderem. „Unser Haus hat die meisten Lichter, die meiste Deko und den größten Weihnachtsbaum.“

Auf seiner Tournee, die Anfang Juni 2017 startet, wird Williams 29 Konzerte in 18 Ländern geben, fünf davon in Deutschland.

dpa