Rolling Stones kündigen erstes Studioalbum seit 2005 an

Schon bald

London - Erst gab es Andeutungen, nun ist es Gewissheit: Erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt bringen die Rolling Stones ein neues Studioalbum heraus. Fans müssen nicht mehr lange warten.

Die Platte "Blue and Lonesome" komme am 2. Dezember in die Läden, teilte die legendäre britische Rockband am Donnerstag auf ihrer Website mit. Die Stones nahmen dafür Blues-Klassiker auf. An zwei Songs wirkte auch Altstar Eric Clapton mit.

Für das Album waren die Stones nach eigenen Angaben vergangenen Dezember drei Tage lang in ein Londoner Studio gegangen. "'Blue and Lonesome' bringt die Band zu ihren Wurzeln zurück und zur Leidenschaft für Blues-Musik, die immer im Herzen und in der Seele der Rolling Stones war", erklärte die Band.

The Rolling Stones return to the blues with Blue & Lonesome, their first studio album in over a decade #RollingStones #BlueAndLonesome pic.twitter.com/e1eDM5TOfo — The Rolling Stones (@RollingStones) 6. Oktober 2016