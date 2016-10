Mit 78 Jahren: Anthony Hopkins geht unter die Twitterer

Los Angeles - Auf zu neuen Ufern: Anthony Hopkins entdeckt den Kurznachrichtendienst für sich. Von seinem Kollegen Mark Wahlberg hat der Schauspieler gleich einen ganz wichtigen Tipp bekommen.

Der britische Schauspieler Anthony Hopkins ist mit 78 Jahren dem Kurznachrichtendienst Twitter beigetreten. "Schön, hier zu sein", sagte der Filmstar ("Das Schweigen der Lämmer") am Donnerstag (Ortszeit) in einem gemeinsamen Video mit seinem Filmkollegen Mark Wahlberg (45). Die beiden drehen derzeit zusammen den Action-Streifen "Transformers 5".

Der twittererfahrene Wahlberg gab Hopkins einen Ratschlag mit auf den Weg: "Poste keine Nacktbilder". Der 78-Jährige bedankte sich für den Tipp - natürlich auf Twitter. Dort folgten Hopkins am Freitagmorgen bereits über 21.000 Nutzer.

Join me in welcoming Sir @AnthonyHopkins to Twitter! Give him a follow. pic.twitter.com/FE7dx62o4M