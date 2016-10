"Thriller"-Komponist Rod Temperton gestorben

Michael Jacksons Nummer-Eins-Hit

Los Angeles - Der Komponist des Michael-Jackson-Hits "Thriller", Rod Temperton, ist tot. Der Brite starb in der vergangenen Woche im Alter von 66 Jahren an Krebs.

Das teilte die Plattenfirma Warner/Chappell am Mittwoch mit. Seinen ersten Hit hatte Temperton Mitte der 70er mit "Boogie Nights" geplandet, einem Discosong seiner Band Heatwave. Für Jackson schrieb er außerdem "Rock with you". Darüber hinaus steuerte er Kompositionen für Herbie Hancock, Aretha Franklin, Donna Summer und Mariah Carey bei.

Der Musiker und Produzent Mark Ronson würdigte Temperton auf Twitter als "wundervollen Menschen und einen meiner Lieblingskomponisten". US-Rapper LL Cool J erklärte, die Musikwelt habe "ein wahres Genie verloren".

dpa

