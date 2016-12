Trump feiert Silvester mit Sylvester

Jahreswechsel

+ © dpa Donald Trump lädt an Silvester zu Cocktails und Tanz. Foto: dpa © dpa

Cocktails und Tanzen: "Rocky"-Darsteller Sylvester Stallone ist zur Silvester-Party des designierten Präsidenten eingeladen.

West Palm Beach (dpa) - Der künftige US-Präsident Donald Trump (70) wird den Silvesterabend in der Gesellschaft von "Rocky"-Darsteller Sylvester Stallone (70) verbringen.

Der Schauspieler ist zu der Party in Trumps Ferienanlage Mar-a-Lago in Florida eingeladen, wie ein Sprecher des designierten Präsidenten am Freitag sagte. Auf dem Programm für den Abend stehen eine Cocktail-Hour und Tanzen.

US-Medien hatten vor einigen Tagen berichtet, Stallone sei im Trump-Lager für einen Posten bei einer staatlichen Kulturstiftung im Gespräch. Stallone ließ aber durchblicken, dass er kein Interesse an der Aufgabe habe.

Er fühle sich geehrt, glaube aber, dass er bei einer Tätigkeit für Veteranen mehr ausrichten könne, hieß es in einer Stellungnahme. Der Bruder des Schauspielers, Frank Stallone, hatte sich im Wahlkampf als großer Unterstützer Trumps hervorgetan.