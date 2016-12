Adventseinkauf am 4. Dezember

Kassel. Shoppen, schlemmen, genießen – gerade in der Adventszeit präsentiert sich Bad Wilhelmshöhe von seinen besten Seiten.

Dazu gehört unbedingt die „Edition für Einkaufsglück“ der Interessengemeinschaft Bad Wilhelmshöhe (IGW) – die Gutscheine können in 65 Geschäften und Dienstleistungsunternehmen in Bad Wilhelmshöhe eingelöst werden.

Download PDF der Sonderseiten Bad Wilhelmshöhe

Die Höhe des Gutschein-Betrages bestimmt der Käufer, die Einkaufsgutscheine ab einem Wert von 10 Euro können in drei Ausgabestellen in Bad Wilhelmshöhe erworben werden: in der Galerie PURI, in der Parfümerie Schwardtmann und im „Haus der Geschenke“.