Neues Katastrophenschutzfahrzeug bei Battenberger Feuerwehr in Dienst gestellt

+ © Hoffmeister Neues Einsatzfahrzeug: Stadtbrandinspektor Michael Wenzel (links) und Bürgermeister Christian Klein vor dem neuen Katastrophenschutzfahrzeug LF 10 KAT-S im Battenberger Feuerwehrgerätehaus. © Hoffmeister

Battenberg. „In Laisa ist es wesentlich ruhiger geworden“, stellte Robert Paulus, Fraktionsvorsitzender der Bürgerliste Laisa, Frohnhausen, Berghofen (BLLFB) in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses fest.

Grund ist eine erneute Änderung des Alarmplans für die Feuerwehr. Seitdem das neue Einsatzfahrzeug LF 10 KAT-S in Battenberg stationiert ist, muss in Laisa kein Sirenenalarm mehr ausgelöst werden. Das war vorübergehend der Fall, nachdem ein älteres Löschfahrzeug LF-8-Öl in Battenberg ausgemustert werden musste und das bestellte Katastrophenschutzfahrzeug LF-10 KAT-S noch nicht ausgeliefert war (HNA berichtete).

Nun steht es also im Battenberger Feuerwehrstützpunkt: ein nagelneues Katastrophenschutzfahrzeug des Typs LF 10 mit 12,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, 1200-Liter-Löschwassertank und 250 PS unter der Haube. Ausgerüstet ist das Fahrzeug unter anderem mit einem Stromerzeuger, Lichtmast, Belüftungsgerät, Tauchpumpe und vier Atemschutzgeräten.

