Pfarrerin Merkel wechselt in den Vogelsbergkreis

+ Eleonore Merkel

Pfarrerin Eleonore Merkel wird die Kirchengemeinde Dodenau verlassen: Sie wechselt zum 1. Februar aus privaten Gründen in den Vogelsbergkreis.

Dodenau. Die Kirchengemeinde Dodenau muss sich auf eine Vakanz einstellen: Pfarrerin Eleonore Merkel (47) wird den Battenberger Stadtteil verlassen. Das bestätigte die Pfarrerin am Mittwoch der HNA: „Ja, ich werde am 22. Januar verabschiedet.“ Zum 1. Februar wird Eleonore Merkel Pfarrerin in Wingershausen, einem Ortsteil der Gemeinde Schotten am Rande des Volgelsberges.

Für ihren Wechsel seien ausschließlich private Gründe verantwortlich, sagte Merkel. Der Wechsel biete die Chance, künftig mit ihrem Ehemann zusammen zu leben, der derzeit Pfarrer im westfälischen Wunderthausen ist und künftig in Bobenhausen (Vogelsberg) arbeiten wird. An ihre Zeit seit Juni 2010 in Dodenau werde sie gern zurückdenken, sagte Eleonore Merkel. Es habe „viele Begegnungen und viele Gespräche“ gegeben, die ihr in guter Erinnerung blieben.

Merkel: „Durch die Struktur des Kirchenkreises, insbesondere durch das Kirchenbüro, das mir sehr viel Arbeit abnimmt, kann man eine gewisse Zeit der Vakanz sicher kompensieren.“ Das Kirchenbüro kümmere sich auch um die Vertretungs-Regelung. (off)