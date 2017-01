"Fuck Cancer": Autoren lesen in Frankenberg aus ihrem Krebs-Bestseller

Frankenberg. Mit "Fuck Cancer" haben es Sascha Hoffmann und Myriam von M. auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Nun lesen sie in Frankenberg aus ihrem Buch.

Für HNA-Mitarbeiter Sascha Hoffmann und Krebsaktivistin Myriam von M. stehen aufregende Tage bevor. Mit ihrem gemeinsamen Buch „Fuck Cancer – Denn meine Wut macht mich stark gegen den Krebs“, das es direkt nach Veröffentlichung im November auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat, sind sie ab kommender Woche erneut in zahlreichen Fernsehshows zu Gast, unter anderem auch bei Markus Lanz im ZDF.

Damit nicht genug, startet nun auch die Lesetour zum Buch, die die Zwei gleich für mehrere Stationen auch in die Region führt.

Schon am Donnerstag besuchen sie die Wolfhager Buchhandlung Mander, wo sie ab 19 Uhr ihr Erstlingswerk vorstellen. Einen Tag drauf, am Freitag, 13. Januar, gastieren die Bestsellerautoren in der Buchhandlung Jakobi in Frankenberg (mittlere Fußgängerzone, Beginn: 19.30 Uhr, Reservierung: 06451/230514). Der Eintritt ist jeweils frei, Spenden sind erbeten.

