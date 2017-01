Carport samt Auto in Frankenberg abgebrannt

+ Zerstört: Dieser Carport samt Auto brannten am Neujahrsmorgen gegen 1 Uhr in der Siegener Straße in Frankenberg. Foto: Feuerwehr

Frankenberg. Für die Feuerwehren aus Frankenberg, Röddenau und Schreufa war es kein ruhiger Jahreswechsel.

Gut eine Stunde nach Mitternacht rückten sie in die Siegener Straße in Frankenberg aus. Dort brannten Mülltonnen, die an einem Carport angelehnt waren - in Kürze stand auch der Carport samt Kleinwagen in Flammen.

Die Brandschützer verhinderten durch ihr schnelles Eintreffen ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus, schilderte Frankenbergs Wehrführer David Tschirner. Die Wehrleute deckten dann einen Teil des Wohnhaus-Daches ab, um sicherzugehen, dass sich dort keine Glutnester gebildet hatten. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis 4 Uhr morgens. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 30 000 Euro. Die Ursache steht noch nicht fest.

Nur zehn Minuten nach dem Alarm in der Siegener Straße gab es einen weiteren im Ederberglandbad: Dorthin dirigiert wurden die in die Siegener Straße anrückenden Wehren aus Röddenau und Schreufa sowie das Drehleiterfahrzeug. Sie waren später auch beim Carport-Brand im Einsatz.