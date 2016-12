Frankenberger Bahnhofsstraße: Auto prallt gegen Ampel, Kinderwagen gestreift

+ Das war knapp: Der schwarze BMW fuhr gegen den Ampelmast. Der Kinderwagen wurde nur gestreift.

Frankenberg. Mit dem Schrecken davongekommen sind eine 35-jährige Frankenbergerin und ihr einjähriges Kind bei einem Unfall auf der Kreuzung von Bahnhofsstraße und Uferstraße am Dienstag gegen 16 Uhr.

Die Mutter konnte ihren Kinderwagen noch rechtzeitig zur Seite schieben, bevor ein schwarzer BMW direkt neben ihr gegen einen Ampelmast prallte, berichtet die Polizei. Das Auto habe den Kinderwagen nur leicht gestreift.

Der BMW-Fahrer, ein 67-jähriger Frankenberger, wollte von der Uferstraße aus geradaus über die Kreuzung in die Bottendorfer Straße. Ein 62-Jähriger, ebenfalls aus Frankenberg, wollte mit seinem schwarzen Opel-Geländewagen von der Bottendorfer Straße nach links in Richtung Bahnhof abbiegen. Laut Polizei erschreckte sich der BMW-Fahrer vor dem „plötzlichen Auftauchen“ des Links-Abbiegers und wich nach rechts aus, wo er gegen den Ampelmast fuhr.

Ein Zeuge sagte aus, dass die Ampel für den BMW-Fahrer schon Rot angezeigt habe. Einen Schuldigen konnte die Polizei am Abend noch nicht benennen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am BMW betrage rund 5000, der am Ampelmast 1000 Euro.