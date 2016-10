Randalierender Patient verletzt drei Polizeibeamte

Mann wurde in ein Psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen

Frankenberg. Ein Mann schlug bei der Behandlung im Rettungswagen um sich. Beim Versuch, ihn zu bändigen, wurden drei Polizeibeamte verletzt, zwei von ihnen schwer.

Die Polizeibeamte waren zur Unterstützung eines Rettungswagens in die Breslauer Straße in Frankenberg gerufen worden, weil ein Patient am Dienstagmittag die Rettungskräfte mit einem Messer bedrohte.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich der Mann beim Eintreffen der Beamten wieder beruhigt und war auf dem Weg zum Rettungswagen. Als er auf der Trage behandelt werden sollte, schlug und trat er unvermittelt um sich. Beim Versuch, ihn zu bändigen, verletzte sich zunächst eine Beamtin schwer an einer Hand.

Der Mann flüchtete aus dem Rettungswagen in einem Hinterhof. Durch massiven Einsatz von Pfefferspray konnte er dort bis zum Eintreffen von Verstärkungskräften festgesetzt werden. Zwischenzeitlich warf er mit allen greifbaren Gegenständen nach den Beamten. Mit gemeinsamen Kräften überwältigte die Polizei den Mann. Er wurde gefesselt in ein Psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Bilanz: Zwei verletzte Beamte, die länger keinen Dienst versehen können. Einer wurde zudem leicht an der Hand verletzt. Als Grund für den Aussetzer des bis dahin polizeilich nicht in Erscheinung getretenen Mannes vermutet die Polizei den Genuss von Betäubungsmitteln. Deshalb erfolgte auch eine Blutentnahme.

