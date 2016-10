Motorradunfall: Frau aus Waldeck-Frankenberg stirbt in Österreich

Fahrzeug stürzte 15 Meter in die Tiefe

Waldeck-Frankenberg. Tödliche Verletzungen bei einem Motorradunfall in Tirol hat eine 59 Jahre alte Frau aus Waldeck-Frankenberg erlitten. Ihr 60-jähriger Ehemann wurde Polizeiangaben zufolge schwer verletzt in eine Klinik geflogen.

Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, war es bereits am Freitag gegen 11 Uhr zu dem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Der 60 Jahre alte Motorradfahrer und seine 59-jährige Ehefrau aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg waren mit ihrem roten Beiwagenmotorrad von Imst kommend mit einer Motorradgruppe in Richtung Hahntennjoch unterwegs. Ein 49-jähriger Deutscher, der in der Gruppe ebenfalls mit einem Beiwagenmotorrad unterwegs war, überholte laut Polizei das Ehepaar in einer leichten Kurve. Dabei kam es zur Berührung der Fahrzeuge.

Das Motorrad des Ehepaares kam nach der Kollision nach rechts von der Straße ab und stürzte etwa 15 Meter die Böschung hinab. Der Fahrer wurde vom Motorrad geschleudert, seine Frau aus dem Beiwagen heraus. Beide blieben schwer verletzt liegen. Die 59-Jährige erlag den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der 60-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch Einsatzkräfte der Rettung Imst mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus im gut 25 Kilometer entfernten Zams geflogen.

An der Unfallstelle war neben Rettungskräften, zwei Rettungshubschraubern und Polizei auch die Stadtfeuerwehr Imst mit 20 Kräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandschützer transportieren den Schwerverletzten mit einer Schleifkorbtrage zur Straße hinauf, von wo aus er mit einem der Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen wurde. Die tödlich verletzte Frau wurde nach Feuerwehrangaben mit der Drehleiter geborgen.

Angaben darüber, woher genau das Ehepaar und auch der 49-jährige mutmaßliche Unfallverursacher stammen, machte die Polizei in Tirol bislang nicht.

