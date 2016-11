Löhlbacher Handwerker gehören zu den Besten Deutschlands

Sie starteten bei den Deutschen Meisterschaften

+ Starteten bei den Deutschen Meisterschaften: Maurer Sven Sohn (links) und Zimmerer Aaron Wilhelmi aus Löhlbach nahmen am Bundesleistungswettberwerb der Handwerker in Mölln teil. Foto: Dauber

Löhlbach. Die beiden Löhlbacher Handwerksgesellen Sven Sohn (Maurer) und Aaron Wilhelmi (Zimmerer) haben an den Deutschen Meisterschaften der Handwerker in Mölln (Schleswig-Holstein) teilgenommen.

Beide hatten sich durch einen Sieg beim Hessischen Landeswettbewerb qualifiziert. Sven Sohn erreichte den zwölften Platz, Aaron Wilhelmi landete sogar auf dem vierten Platz. Außerdem wurde Wilhelmi (die HNA stellte ihn bereits in einem Porträt vor) in die Zimmerer-Nationalmannschaft berufen und hat die Chance, an den nächsten Europameisterschaften in zwei Jahren teilzunehmen. „Wir sehen großes Potential in ihm und wollen ihn fördern“, sagte Nationalmannschafts-Teamleiter Roland Bernardi.

In der gedruckten Mittwochsausgabe der HNA lesen Sie ein Porträt des Maurers Sven Sohn.

Lesen Sie auch:

Hessens bester Zimmerer kommt aus Löhlbach