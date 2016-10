Wir bilden aus! Autohaus Biebighäuser bildet erfolgreich aus

Hallo Zukunft!

Hochprofessionelle und sehr gut ausgebildete Mitarbeiter sind das Markenzeichen, mit dem das Autohaus Biebighäuser seinen Kunden seit über 80 Jahren Leistung und Service rund ums Automobil garantiert.

Aktuell bildet der Opel-Vertragshändler an seinen Standorten in Battenberg und Bad Endbach neun Auszubildende in den Berufen Automobilkaufmann/- frau, Kfz-Mechatroniker/-in, Karosserie- und Fahrzeugbauer/- in sowie Jahrespraktikanten in den Bereichen Kfz-Mechatronik und Verwaltung aus.

+ Berufsnachwuchs: (von links) Kevin Esefeld (1. Lehrjahr Kfz-Mechatro-niker), Janine Schäfer (2. Lehrjahr Automobilkauffrau) und ThomasMärz (2. Lehrjahr Kfz-Mechatroniker) © n.h. „Benzin im Blut ist unsere Leidenschaft“ – lautet das Motto, das im Autohaus Biebighäuser für Kundenzufriedenheit und fachliche Kompetenz an oberster Stelle steht. „Dabei ist unser fachlich ausgebildetes Personal stets darauf bedacht, Angebote und Leistungen speziell und exklusiv auf die Wünsche unserer Kunden abzustimmen“, erklärt Anja Schiers das Unternehmenskonzept.

In den vergangenen 70 Jahren sind 120 Auszubildende im Autohaus Biebighäuser erfolgreich in den Beruf gestartet. Schon jetzt können sich interessierte Jugendliche für einen Ausbildungsplatz im Autohaus Biebighäuser in Battenberg und Bad Endbach für das Jahr 2017 bewerben. Praktikumsplätze werden über das ganze Jahr vergeben.

Informationen und Kontakt gibt es im Internet unter:

www.opel-world.de

Autohaus Biebighäuser GmbH

Biedenkopfer Straße 5

35088 Battenberg (Eder)

Telefon 06452 9350-0