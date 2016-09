Hallo Zukunft! Wir bilden aus!

Persönliche Entwicklung steht im Fokus.

(Burgwald). Osborn ist globaler Anbieter von Komplettlösungen für die mechanische Oberflächenbearbeitung. Ob Trennen, Schruppen, Schleifen, Bürsten, Reinigen, Polieren, Satinieren und Finish - alle Bearbeitungsprozesse der Oberflächenbearbeitung können mit den hergestellten Werkzeugen abgebildet werden.

Osborn beliefert Kunden in über 120 Ländern, verfügt über Produktionsstätten und Vertriebsorganisationen in 14 Ländern und hat rund 2.000 Mitarbeiter. Allein in Deutschland hat Osborn drei Produktionsstätten: Das Werk Burgwald, das auch die Produktionsstätten im übrigen Europa und Asien steuert, sowie ein Werk in Haan für die Herstellung von Polierpasten.

Darüber hinaus gehört die Dronco GmbH im oberfränkischen Wunsiedel als Hersteller von Trenn- und Schrupp- sowie Fächerscheiben seit letztem Jahr zu Osborn.

Seit über 50 Jahren bildet Osborn junge Menschen aus. Die Palette umfasst derzeit sieben Ausbildungsberufe. „Neben der fachlichen Ausbildung ist auch die persönliche Entwicklung der Auszubildenden unser Anliegen“, betont Personalleiter Ronald Stiehl.

Die Möglichkeit zu einem Auslandspraktikum in einer der europäischen Niederlassungen sowie Englisch- bzw. Spanisch-Unterricht werden zusätzlich angeboten. Projektarbeiten und externe wie interne Weiterbildungsmaßnahmen runden das vielfältige Ausbildungsangebot ab.

Osborn bildet derzeit in folgenden Berufen aus:

• Industriekaufmann/-frau • Außenhandelskaufmann/-frau • Fachinformatiker/-in • Fachkraft für Lagerlogistik • Industriemechaniker/-in • Elektroniker/-in für Betriebstechnik • Bachelor of System Engineering (dualer Studiengang) Kontakt:

Osborn International GmbH

Personalabteilung Ringstraße 10 • 35099 Burgwald

Telefon: 06451 588-0 • Telefax: 06451 588-206

E-Mail: personalmanagement@osborn.de

Mehr unter: www.osborn.com/de-de/company/karriere