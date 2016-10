Kommen, schauen, staunen

Information, Unterhaltung, kulinarische Leckereien: Das gibt es am Wochenende bei der nun schon traditionellen Gewerbeschau Am Grün in Frankenberg.

Fünf Geschäfte machen im Bereich „rund um den Kreisel“ in der Röddenauer Straße und in der Straße Am Grün mit: Gartencenter Meckelburg, BMW & Mini Wahl Group, „Alles ums Rad“ von Alexander Fiedler, Fahrzeughaus Schmidt und Leber – Die Jeansbotschaft. Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Oktober, freuen sich die Teams dieser fünf Unternehmen von 10 bis 17 Uhr auf ihre Kunden. Schließlich hat die Gewerbeschau Am Grün längst einen festen Platz im Veranstaltungskalender – bei den teilnehmenden Firmen und auch bei den vielen Besuchern, die immer wieder bei der Gewerbeschau begrüßt werden dürfen.

Download pdf der Sonderseite Gewerbeschau am Grün Information, Unterhaltung, kulinarische Leckereien: Das gibt es am Wochenende bei der nun schon traditionellen Gewerbeschau Am Grün in Frankenberg. Fünf Geschäfte machen im Bereich „rund um den Kreisel“ in der Röddenauer Straße und in der Straße Am Grün mit: Gartencenter Meckelburg, BMW & Mini Wahl Group, „Alles ums Rad“ von Alexander Fiedler, Fahrzeughaus Schmidt und Leber – Die Jeansbotschaft. Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Oktober, freuen sich die Teams dieser fünf Unternehmen von 10 bis 17 Uhr auf ihre Kunden. Schließlich hat die Gewerbeschau Am Grün längst einen festen Platz im Veranstaltungskalender – bei den teilnehmenden Firmen und auch bei den vielen Besuchern, die immer wieder bei der Gewerbeschau begrüßt werden dürfen.

Neueste Trends erleben

Garten und Blumen, Auto und PS, Zweirad und Kult, Mode und News: Die Gewerbeschau wird den Besuchern wieder mit den neuesten Trends imponieren. Die Menschen dürfen kommen, schauen und staunen, sie dürfen sich auf Neuheiten, bewährte Angebote und die gewohnten Serviceleistungen freuen. Alle Geschäfte sorgen mit Rabattaktionen und besonderen Angeboten dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Aber auch für Essen und Trinken ist gesorgt – und auch die Unterhaltung für die Kinder kommt nicht zu kurz.

Ausflugsziel für die ganze Familie

Wie immer, wenn die Gewerbeschau Am Grün angesagt ist: Ein Ausflug mit der ganzen Familie ins kleine und feine Gewerbegebiet AM Grün lohnt sich immer. (mjx)