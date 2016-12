Wohnhausbrand in Korbach: Polizei kann alle Bewohner evakuieren

66-Jähriger erleidet Verbrennungen

Korbach. Zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Berliner Straße kam es in der Nacht in Korbach. Alle Bewohner des brennenden Reihenhauses konnten von den Einsatzkräften, die um 2.11 Uhr alarmiert worden waren, evakuiert werden.

Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand in der Wohnung eines Mannes im zweiten Obergeschoss aus. Der 66-Jährige erlitt bei dem Feuer eine Rauchgasvergiftung sowie Verbrennungen im Gesicht und wurde zur Behandlung in das Korbacher Krankenhaus eingeliefert.

Die anderen Bewohner konnten von der Feuerwehr unverletzt evakuiert werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bisher nicht vor. Zur Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache führt die Kriminalpolizei Korbach. Die Feuerwehren Korbach und Bad Arolsen waren unter anderem mit zwei Drehleitern im Einsatz.

Weitere Informationen folgen.

Rubriklistenbild: © dpa