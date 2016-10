Mann wird bei Gasexplosion schwer verletzt

Marburg. Bei einer Gasexplosion in seinem Einfamilienhaus in Marburg-Moischt ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der 51-Jährige am Montagabend unsachgemäß Gas in seinem Haus angezündet.

Eine Hauswand sowie sämtliche Türen und Fenster wurden durch die Wucht der Explosion herausgerissen. Bei der Polizei gingen mehrere Notrufe wegen des lauten Knalls ein. Ein Gebäudestatiker müsse prüfen, ob das Fachwerkhaus einsturzgefährdet sei, sagte ein Polizeisprecher. An Nachbargebäuden wurden demnach zunächst keine Schäden festgestellt. Der 51-Jährige, der allein in dem Haus wohnte, wurde in eine Spezialklinik für Brandverletzungen gebracht. (lhe)

