Hallo Zukunft! Meine Zukunft in der Sonne startet jetzt!

Du bist auf der Suche nach dem perfekten Karrierestart? Du schätzt Teamgeist? Du meisterst gerne spannende Aufgaben? Dann bist Du bei uns genau richtig. Das Sonne-Team heißt Dich herzlich willkommen.

Wir bilden aus! Starte durch als:

Hotelfachfrau/Hotelfachmann

Koch/Köchin

Restaurantfachfrau/Restaurantfachmann

Kosmetiker/Kosmetikerin

Dualer Student BWL + Hotel

Die Sonne Frankenberg verfügt über 60 individuelle Gästezimmer und ist Mitglied bei Relais & Châteaux sowie Feine Privathotels. Unsere Restaurants, das Philipp Soldan wurde mit einem Michelin Stern ausgezeichnet, die Sonne Stuben mit einem Bib Gourmand. Im Sonne-Spa fühlen sich die Gäste wie in einem Märchen aus 1001 Nacht. Verschiedene Saunen, Solebecken, ein Dampfbad, ein Eisbrunnen und ein Ruheraum ergänzen das Angebot an Massagen und weiteren Behandlungen. Besonders im Sonne-Spa finden unsere Gäste Zeit für Ruhe und Erholung. Eine kleine Welt für sich – Das ist das Relais und Châteaux Hotel Die Sonne Frankenberg tatsächlich.

Bei uns erlebst Du täglich Neues und kommunizierst mit Gästen aus Nah und Fern. Vom ersten Tag an wirst Du in unser junges Team integriert und mit vielen verschiedenen, interessanten Aufgaben vertraut gemacht.

+ Wir bieten den richtigen Weg für jedes Talent! Neben spannenden Weiterbildungen, stehen unseren Auszubildenden verlockende Aufstiegschancen zur Verfügung. Wer seine Karriere ankurbeln möchte, kann z. B. F&B-Manager/in, Küchenchef/in oder Geschäftsleiter werden. Oder liegt Dir lieber die Restaurant-, Spa,- Empfangs- und Veranstaltungsleitung?

Als Auszubildender genießt Du satte Vergünstigungen auf hausinterne Leistungen, wie z. B. die kostenfreie Nutzung des Sonne-Spas sowie Vergünstigungen bei Übernachtungen in unseren Partnerhotels. Auch werden Dir monatliche Schulungen und Projektwochen angeboten. Spannende Kurse und Seminare warten auf Dich: Wein- und Zigarrenseminar, Veranstaltungsverkauf, Schnitttechniken und Waren- bzw. Menükunde. In der Sonne wird Dir als Auszubildender eine interessante Vielzahl an Möglichkeiten geboten.

+ Die Sonne Frankenberg als Arbeitgeber verspricht Dir einen abwechslungsreichen Job, bei dem Du Deine Fähigkeiten einbringen und Dich voll und ganz entfalten kannst. Von Dir erwarten wir hohe Motivation, Kommunikationsstärke und dass Du Spaß im Umgang mit Menschen aus aller Welt hast. Du solltest engagiert und Neuem gegenüber aufgeschlossen sein.

Wir in der Sonne freuen uns auf Dich!

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf + Lichtbild, Zeugnisse) schickst Du bitte an:

HBB Hotelbetriebsgesellschaft Battenberg GmbH

Die Sonne Frankenberg · Marktplatz 2–4 · 35066 Frankenberg

Deine Ansprechpartnerin: Vera Bergmann

Tel.: 0 64 51 / 750-610

vera.bergmann@sonne-frankenberg.de