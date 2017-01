Philipp Daum über Fake News zum Hessentag in Korbach

Leute, hört auf zu planen! Stoppt die Bauarbeiten am Bahnhof in Korbach und lasst die Fußgängerzone so, wie sie ist. Denn Korbach braucht sich nicht mehr herausputzen, der Hessentag 2018 fällt aus.

Falls schon jemand Campino von den Toten Hosen angefragt hat, ob er mit seiner Band für ein Konzert bereitsteht, lautet die Devise: Füße stillhalten und den Veranstaltungskalender für den Hessentag in die Schublade packen.

Wie? Sie glauben es nicht: Stand doch alles bei Facebook. Das Nachrichtenportal 24aktuelles.com hat die Meldung rausgehauen – ganz exklusiv. War auch nicht ganz so schwer, denn sonst hat niemand darüber berichtet – weder Zeitung noch Fernsehen. Mann, sind die aktuell! Wahnsinn, dieses Portal.

Einen Moment, mein Kollege flüstert mir gerade etwas und spricht von Fake News. Ach so: 24aktuelles.com ist gar kein Nachrichtenportal, sondern eine Witz-Seite, über die falsche Nachrichten verbreiten werden können.

Glück gehabt! Mein Auto-Aufkleber, mit dem Korbach Werbung für den Hessentag im Jahr 2018 macht, darf doch kleben bleiben. frankenberg@hna.de