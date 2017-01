Streik der Busfahrer am Montag: Waldeck-Frankenberg kaum betroffen

Gäste sollen sich vor Reisebeginn informieren

Waldeck-Frankenberg. Viele hessische Schüler werden zum Schulbeginn am Montag vergeblich auf ihren Bus warten. Nicht so in Waldeck-Frankenberg: Laut dem Sprecher des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV), Armin Noll, ist im Kreis voraussichtlich nur das Angebot des Stadtbusses Korbach betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter privater Busunternehmen ab Montag zum Streik aufgefordert.

Bei der ALV Oberhessen rechnet der NVV mit keinen oder nur sehr geringen Auswirkungen. Die ALV bedient seit dem Fahrplanwechsel im Dezember die meisten Buslinien im Kreis.

Noll rät, sich vor Reisebeginn auf der Internetseite www.nvv.de über die aktuelle Situation zu informieren.