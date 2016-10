Usseln: Junge nach Fahrradsturz in Klinikum geflogen

Usseln. Nach einem Fahrradsturz ist ein zehn Jahre alter Junge am Freitag mit einem Rettungshubschrauber in eine Kasseler Klinik geflogen worden. Die Luftretter waren auf dem Sportplatz gelandet.

Das Kind war nach ersten Informationen in der abschüssigen Straße Zur Heide in Usseln am Nachmittag aus unbekannten Gründen zu Fall gekommen und hatte sich beim Sturz unter anderem schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Der Korbacher Notarzt und die Besatzung des in Usseln stationierten DRK-Rettungswagens versorgten den verletzten Jungen und forderten für einen Transport in eine Kasseler Klinik Unterstützung aus der Luft an - die Crew des Bielefelder Rettungshubschraubers Christoph 13 nahm Kurs auf Usseln, wo der Pilot auf dem Sportplatz an der Sportstraße landete. Luftretter und bodengebundene Kräfte versorgten den Zehnjährigen dann noch gemeinsam im RTW, bevor das schwer verletzte Kind in den Hubschrauber umgelagert wurde.

Den Start des orangefarbenen Rettungshubschraubers gegen 16.40 Uhr verfolgten zahlreiche Passanten, die sich auf dem Parkplatz zwischen Freibad und Friedhof, unweit der Schützenhalle, eingefunden haben. Wenige Minuten, nachdem der Helikopter abgehoben und das Upland verlassen hatte, landete die Maschine bereits am Klinikum.

