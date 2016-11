Brand in Küche: Vermutliche Ursache technischer Defekt am Herd

Obermöllrich. Schreck in der Mittagsstunde am Sonntag für eine Familie in der Lindensteinstraße im Fritzlarer Stadtteil Obermöllrich. Als eine Frau in der Küche bei der Essenzubereitung war, schlugen plötzlich Flammen aus dem Ofen. Die Bewohner verließen geistesgegenwärtig das Haus und alarmierten die Feuerwehr.

Die Brandschützer aus Obermöllrich, Cappel und Fritzlar waren schnell zur Stelle. Zwei Feuerwehrtrupps mit Atemschutzgeräten löschten den Brand. Danach wurden die Küche und angrenzende Räume belüftet. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr hinterließ der Brand Spuren.

Als Brandursache wird ein technischer Defekt am Elektroherd vermutet. Über die Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. (zzp)