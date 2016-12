Fehlalarm in Fritzlar: Angebranntes Essen aktivierte Rauchmelder

Nächtlicher Einsatz der Feuerwehr

Fritzlar. Im Ofen angebranntes Essen sorgte in der Nacht zu Dienstag für einen Fehlalarm der Fritzlarer Feuerwehr.

Um 0.44 Uhr hatte die Leitstelle zu einem Wohnungsbrand in der Fraumünsterstraße in der Kernstadt alarmiert, der später auf einen Küchenbrand heruntergestuft wurde. Laut Alarmierung waren eventuell noch Menschen in der Wohnung.

Die Fritzlarer Feuerwehr rückte mit einem kompletten Löschzug aus, ein Rettungsteam samt Notarzt war ebenfalls vor Ort.

Wie sich nach der Erkundung herausstellte, hatte die Wohnungsinhaberin Essen im Ofen anbrennen lassen, das den Rauchmelder aktiviert hatte. Die Einsatzkräfte brauchten nicht eingreifen und konnten wieder abrücken.